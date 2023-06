Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU… PERICULOS… In cursul dupa amiezii de 6 iunie, detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o autoutilitara staționata in Zona Garii, in municipiul Barlad. La sosirea echipajelor de intervenție…

- PRAPAD… Ploile abundente au facut ravagii intr-o comuna de langa Barlad. Pe ulițe a fost potop de apa iar culturile au fost grav afectate de ploaia torențiala. Totodata peste 3 de kilometri de drumuri comunale și un drum județean, au fost afectate de șuvoaie. „Intre Tutova și Pogonesti a fost aseara…

- PE PODIUM… Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Barlad devine ușor, ușor, o forța la nivel juvenil in rugby-ul romanesc. Dupa ce juniorii U16 au devenit campioni naționali, a venit randul juniorilor Under 15 sa urce pe podium. CSȘ Barlad U16 a pierdut finala cu ACS Rugby Cluj Junior, scor 0-47, dar a primit…

- ULTIMA ORA… Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament din municipiul Vaslui, strada Filaturii, bloc nr. 328. La intervenție s-a deplasat…

- Cel puțin 21 de persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit la Spitalul Changfeng din capitala Chinei, Beijing, a informat marți presa de stat CCTV, potrivit CNN. „Incepand cu ora 18:00 locala (6:00 EST), 21 de persoane au murit, din pacate”, a transmis CCTV. In plus, 71 de pacienți din spital…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitațI sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Podeni, comuna Vulturești. La intervenție s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD tip B2 și echipaje specializate. La sosirea echipajelor…

- SCURT CIRCUIT BUCUCLAȘ… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o anexa (praznicar) a Casei Parohiale Ivești, aparținand de biserica Ivești II, din localitatea Ivești, comuna…

- SCURTCIRCUIT… Incendiul a izbucnit in satul Bursuci, comuna Epureni, si se manifesta prin ardere generalizata la un autoturism, un garaj si la acoperisul unei anexe a locuintei. Flacarile s-au extins imediat si la alte doua autoturisme si o anexa. Exista pericolul de propagare a incendiului spre o locuinta…