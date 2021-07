Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu o seceta grava, guvernatorul Californiei a extins starea de urgența și le-a cerut locuitorilor „eforturi voluntare de conservare a apei”. Cea mai grava seceta din 1977: California și-a indemnat joi, 8 liulie, locuitorii sa-și reduca consumul de apa cu 15% și a extins starea de urgența…

- Au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate in cazul incendiilor se va simplifica. Anunțul a fost facut de Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, miercuri. O ordonanța de urgența in…

- Potrivit Hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptata astazi, nunțile vor putea fi organizate cu 150 de invitați in exterior și 100 in interior sau 300 de invitați, daca toți cei prezenți s-au vaccinat anti-COVID. La concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Iata noile masuri…

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a pledat pentru prezenta fanilor in arenele Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, avand ca inspiratie protocoalele sanitare impuse la meciurile din campionatele de baseball si fotbal, relateaza L'Equipe. In timp ce starea de urgenta a fost prelungita…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. Raed Arafat anunța, dupa ședința Comitetului Național…

- Chiar la aceasta ora, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) are o sedinta online, in cadrul careia ar putea fi decise masurile de relaxare atat de așteptate de bucureșteni. Rata de infectare a fost sambata sub 3 la mia de locuitori, mai exact 2,86 la mie, iar vineri a…

- Pentru a declara starea de urgența, Parlamentul trebuie sa-și bazeze decizia pe date care impun adoptarea unor masuri urgente de catre autoritați. Totodata, decizia de a declara starea de urgența trebuie sa fie o masura de ultim resort, ca raspuns la un pericol cu caracter excepțional, care presupune…

- Curtea Constituționala (CC) a decis miercuri, 28 aprilie, instituirea starii de urgența de catre majoritatea PSRM – ȘOR este neconstituționala. Astfel, starea de urgența urmeaza sa fie anulata, iar în aceste condiții în R. Moldova pot fi organizate și desfașurate alegeri parlamentare…