VIDEO În Wuhan, un bărbat mort a zăcut peste două ore pe trotuar Cadavrul unui om mort a ramas mai multe ore pe un trotuar din Wuhan, orașul chinez aflat în centrul epidemiei de pneumonie virala, înainte de a fi ridicat de serviciile de salvare, potrivit unui corespondent AFP.



Barbatul, care ar fi putut avea în jur de 60 de ani, are pe fața o masca medicinala alba. Îmbracat în negru, era întins pe spate, cu brațele de-a lungul corpului.



Nicio legatura nu poate fi stabilita deocamdata între decesul sau și coronavirusul care a ucis deja 213 oameni în China, cea mai mare parte în Wuhan sau în…

Sursa articol: hotnews.ro

