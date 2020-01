Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Serghei este duhovnicul mai multor personaje importante din viata politica a Rusiei, inclusiv fosta procuroare general a Crimeei, Natalia Poklonskaia. Despre principalii investitori, cei care vor finanta proiectul faraonic, se stie doar doar ca sunt „copiii spirituali ai parintelui Serghei",…

- Un influent lider spiritual intenționeaza sa construiasca, in centrul Rusiei, cea mai mare biserica ortodoxa din lume, potrivit Hotnews. Printre finanțatori ar urma sa se afle și investitori din China. In ciuda marimii sale impresionante, biserica din Rusia va fi mult mai scunda decat Catedrala Manturii…

- Un parlamentar USR si-a pus in cap Biserica Ortodoxa si majoritatea credinciosilor. Scandalul de proportii a fost iscat de o postare pe Facebook. Iulian Bulai a vorbit intr-un mod cel putin original despre nasterea Domnului, Fecioara Maria si Iisus Hristos.

- O nava ruseasca de spionaj face manevre ”periculoase” și ”haotice” în apropierea coastei de sud-est a Statelor Unite, noteaza CNN și Moscow Times. Viktor Leonov SSV-175, parte a clasei Vishna de nave de culegere de informații, a patrulat, din 2014, în fiecare…

- Satul rotund Șarlota sau Charlottenburg, dupa denumirea sa germana, este un sat din Comuna Bogda (germ. Neuhof), Județul Timiș , fondat in 1771, in timpul celui de-al doilea val de colonizare al șvabilor (1763-1772). In anul 1718 (Pacea de la Passarovitz), dupa 164 de ani de dominație turceasca, Banatul…

- Alianta Nord-Atlantica va face referire, pentru prima data in istoria sa, la provocarile reprezentate de China, in declaratia finala a liderilor statelor membre ce va fi adoptata miercuri, la finalul Summitului de la Londra, transmite dpa.''Recunoastem ca influenta crescanda si politicile…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a participat marti, 19 noiembrie 2019, alaturi de Excelenta Sa domnul Adrian Cioroianu, Ambasador, Delegat permanent al Romaniei pe langa UNESCO, la Forumul Ministrilor din cadrul celei de-a 40-a Conferinte Generale a UNESCO, organizata la Paris. In cadrul dezbaterilor…

- Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory" - unde vor fi produse bateriile pentru vehiculele sale electrice, dar si masina Model Y.Expertiza germana in domeniul auto a reprezentat principalul motiv pentru alegerea tarii, a precizat…