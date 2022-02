Internautul Marian Cristian a publicat vineri, 18 februarie, pe grupul de Facebook intitulat "Info Trafic Targu Mureș", un filmuleț care surprinde un accident auto care a avut loc in municipiul Reghin. "Poate ajuta filmarea, la Kauffland Reghin in parcare", a scris internautul, in respectivul grup. (Redacția) Sursa articolului: VIDEO: Impact intre o duba și un Audi, in Reghin Credit autor... Source