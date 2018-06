Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a devenit, sambata, la Paris, noua Regina de la Roland Garros, unul dintre cele 4 Grand Slam-uri din circuitul WTA. Pana la Simona doar doi jucatori romani mai ridicasera prestigiosul trofeu deasupra capului in probele de simplu seniori: Virginia Ruzici in 1978 și Ilie Nastase in 1973

- Copiii crescuți de bunici au ajuns la cateva zeci de mii in Romania ultimilor ani. Laurențiu are noua ani și este unul dintre ei. Traiește o copilarie idilica intr-un sat din Iași, are bicicleta, role, lego și alte jucarii trimise de tatal sau care lucreaza in Spania. Știe de acum ca nu vrea sa plece…

- Mircea Bogdan este din Alba Iulia dar traiește in Indonezia de 5 ani, unde lucreaza la o multinaționala cu afaceri in domeniul condimentelor. Locuiește la Surabaya, al doilea oraș ca marime al țarii, aflat sub teroare dupa doua zile de atentate teroriste. Oamenii se tem sa mai iasa afara din case și…

- Mirabela Cismaru, cunoscuta in industria muzicala ca Mira, e pasionata de fotbal și handbal, o admira pe Simona Halep și merge de trei ori pe saptamana la sala de fitness pentru a-și pastra supranumele "Regina perfecta", dat de fani. Are o voce de invidiat, arata senzațional și face furori in industria…

- Brașovul gazduiește in perioada 27-29 aprilie Returul Campinatului Național Juniori 2 la Polo pe Apa, zona nord. Clubul Corona Brașov este gazda acestui eveniment. Dupa TUR Clasamentul echipelor este urmatorul 1. Crișul Oradea 15 pct 2. CSM Cluj 9 pct 3. Corona Brașov 7 pct 4. CSS4 Chișinau 6…

- Primaria Alba Iulia a inceput demersurile pentru transformarea zonei in care se afla fostul ștrand de la Schit intr-un parc de cartier, cu amenajari pentru agrement și sport și construirea in perimetrul respectiv a doua imobile care vor gazdui o gradinița și o creșa. In acest sens, municipalitatea a…

- Terenul de sport de la Colegiul Tehnic ”Samoil Isopescu” din municipiul Suceava va fi modernizat cu fonduri alocate de Primarie. Primarul Ion Lungu a declarat ca municipalitatea are prinsa in buget pentru aceasta investiție suma de un milion de lei. ”Am facut terenuri de sport la școala 8 din George…

- Graviduta Laura Cosoi s-a pozat in sala de sport. Un detaliu insa, a atras atenția tuturor. Mai exact, viitoarea mamica a facut yoga in picioarele goale, iar unii dintre fani i-au atras atenția. Laura Cosoi așteapta cu nerabdare sa devina mama, insa pana atunci, are grija de corpul și sanatatea ei.…