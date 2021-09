Afișele și picturile murale cu femei, jurnaliști, doctori sau orice aduce aminte de vechiul regim din Afganistan sunt acoperite de talibani, relateaza BBC.

Picturi murale realizate de grupul de artiști și activiști afgani ArtLords care și-au facut din promovarea mesaje de pace și speranța un țel sunt acoperite de talibani cu vopsea alba. Astfel, poveștile jurnaliștilor, a doctorilor spuse de artiștii graffiti sunt șerse.



#Taliban have started covering up murals painted lovingly by @ArtLordsNet over the years to heal the pain of daily bloodshed and hide some of the ugliness of the concrete…