- Republica Moldova ramane in lista zonelor verzi in Romania. Țara vecina a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de Covid, pe coduri - verde, galben și roșu. Pe lista verde la fel raman Spania, Italia și Grecia.

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a inceput o ancheta interna dupa ce in unitatea medicala ar fi existat un "consum neobisnuit de mare" de morfina in perioada pandemiei de COVID-19, fiind verificate cantitatile utilizate pentru toate stupefiantele. Directorul medical…

- “Sphera Franchise Group a raportat in trimestrul 1 2021 vanzari in restaurante de 211,4 milioane lei, cu 1,5% fata de trimestrul 4 2020 si cu 6,6% comparativ cu trimestrul 1 2020, sustinute de performantele solide ale KFC Romania, Taco Bell Romania si KFC Moldova. Vanzarile din Italia au crescut cu…

- Cincizeci și opt la suta dintre oamenii care traiesc in democrațiile lumii se declara multumiti de modul in care guvernele statelor lor au raspuns la pandemie, dar mai mult de jumatate susțin ca libertatile le-au fost restranse in mod exagerat, potrivit unui sondaj la nivel global privind Indicele percepției…

- Un numar de 25 de medici de familie din judetul Covasna si-au anuntat intentia ferma de a se implica in campania de vaccinare anti-COVID a populatiei, a precizat marti conducerea Directiei Judetene de Sanatate Publica (DSP). Directorul institutiei, Agoston Laszlo, a mentionat ca este vorba atat despre…

- Este absurd ca unele tari nu au inca suficient acces la vaccinuri pentru a incepe imunizarea lucratorilor din sanatate si a celor mai vulnerabili impotriva COVID-19, a declarat marti directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters. ”Intensificarea productiei…

- Pentru a accelera campania de vaccinare, autoritațile italiene au decis sa administreze vaccinurile impotriva noului coronavirus și in spații precum biserici si muzee, scrie Agerpres care citeaza DPA.Pana in prezent in Italia au fost administrate puțin peste 11 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19,…