VIDEO | Imagini spectaculoase: A fost inaugurat noul port turistic din Jurilovca

Primaria Jurilovca a anuntat ca noul port turistic din localitatea de pe malul lagunei Razim-Sinoe a fost inaugurat sambata, cu un spectacol complex, care a culminat cu un show de drone de sapte minute.

„La spectacol au contribuit si un grup de ghizi si copii din Jurilovca, acestia insotind barcile vaslind in caiace. Show-ul cu peste 200 de drone a fost conceput de ERK-C si a fost pus in scena de Evsky Show, singura firma din Romania responsabila pentru aceste spectaculoase spectacole aeriene.Muzica a fost special compusa de Nicu Alifantis, care a venit in luna mai la Jurilovca, unde a colaborat…