Un caiac cu 4 copii, de la Clubul Sportiv Orșova, a fost lovit in plin de o șalupa. Aceștia au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Conducatorul șalupei nu a observant caiacul cu sportivii aflați la antrenament, pe Dunare, și a intrat in plin in el. Caiacul, in care se aflau cei patru minori