- Un barbat a incercat sa violeze o femeie in plina strada, chiar sub ochii trecatorilor. Mai grav este faptul ca foarte mulți oameni au trecut nepasatori pe langa cei doi și nimeni nu a sunat la 112. Situația scandaloasa a avut loc in municipiul Pașcani, Romania, scrie realitatea.net.

- Cel puțin 30 de persoane, din care 27 de copii și trei adulți, au murit in India dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh.

- Focuri de arma in plina strada in duminica Paștelui. In Odesa, polițiștii au reținut trei persoane dupa ce in urma unei cerți ei și-au scos armele și au incercat sa-și faca dreptate.

- Scandalul dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat pare unul fara sfarșit. Un nou episod șocant s-a petrecut intre cei doi, dupa ce Brigitte Sfat l-a prins pe Nastase cu noua iubita. Cei doi s-au batut in plina strada in București, informeaza Wowbiz. VEZI AICI FILMULEȚUL CU BATAIA DINTRE CEI DOI…

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

