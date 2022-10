Stiri pe aceeasi tema

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini impresionante din adapostul unei guri de metrou care s-a stransformat, pentru cateva clipe, intr-o autentica sala de spectacol. Locuitorii Kievului au fredonat un cantec patriotic in adapostul…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a facut publice imagini cu o ferma de porci unde dormeau soldați ai unei unitați rusești din Herson, regiune unde forțele ucrainene desfașoara o contraofensiva prin care au fost eliberate numeroase localitați. In imagini se vede ca soldații ruși iși facusera locuri…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- A aparut un videoclip cu avionul de vanatoare rusesc Su-25 care s-a prabușit ieri in Crimeea, imediat dupa decolare. Deși din avion a ramas foarte puțin, echipajul s-ar fi catapultat ejectat și a supraviețuit. Avionul costa in jur de 11 milioane USD. A video has emerged of the Russian Su-25 fighter…

- Videoclipul unui cangur care incearca sa intre in ambasada Rusiei, filmat de un diplomat, devine viral pe Twitter. Animalul a incercat sa treaca prin porțile din fața a complexului ambasadei joi, a eșuat și a incercat din nou și apoi a renunțat. Internauții au gasit prilejul de a comenta faptul ca…

- Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui…

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ironic ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Liderul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepartand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși…

- A fost durere mare, luni , la Vinița. Imagini cutremuratoare au fost postate de o agenție de presa din Ucraina pe contul sau de Twitter. Sunt oameni indurerați care iși iau ramas bun de la cei dragi care au pierit in atacul asupra unui bloc de locuințe, din 14 iulie. In atacul cu rachete rusesti […]…