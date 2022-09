Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat pe prima banda si pe banda de urgenta ale Autostrazii A1 Sibiu – Deva, in dreptul localitatii Saliste, judetul Sibiu, din cauza unei gropi aparute in carosabil. Mai multi soferi au reclamat faptul ca si-au avariat masinile inainte ca zona sa fie semnalizata, transmite…

- Popularele spray-uri cu frisca nu mai pot fi vandute, incepand de luni, in statul New York din nord-estul SUA persoanelor sub 21 de ani, relateaza EFE. Decizia a fost luata pentru a evita ca acestea sa fie folosite pe post de droguri de catre adolescenti, care inhaleaza protoxidul de azot continut in…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1 Ploiești – Brașov, la intersecția cu DJ 101R, catre comuna Cornu. In accident…

- Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au dat amenzi in valoare totala de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma unor controale derulate in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica. „In noaptea de 23/24 iulie 2022, politistii…

- Statele Unite au inregistrat, joi, primul caz de poliomielita dupa aproape un deceniu, potrivit autoritatilor sanitare din statul New York, informeaza AFP citata de Agerpres. Un locuitor din comitatul Rockland, aflat la 50 de kilometri nord de Manhattan, a fost testat pozitiv pentru aceasta boala, cazul…

- Departamentul de gestionare a situațiilor de urgența din New York a postat luni pe rețelele de socializare un videoclip cu instrucțiuni in cazul unui atac nuclear. Potrivit instrucțiunilor, newyorkezii sunt sfatuiți in acest caz sa se adaposteasca rapid in interiorul unei cladiri și sa se indeparteze…

- Uniunea Europeana a anuntat, luni, ca va coopera cu Republica Moldova pentru a o ajuta sa controleze mai bine frontiera cu Ucraina de teama ca armamentul militar furnizat de Occident ar putea fi deturnat, transmite AFP. Cu ocazia unei reuniuni la Praga a ministrilor de interne din UE impreuna cu omologii…

- Camioanele goale și cele care transporta marfuri perisabile vor avea un culoar special la trecerea prin vamile catre Republica Moldova, iar trecerea in Ucraina se va putea face pe Dunare, la Galați, cu ajutorul unui bac suplimentar pus la dispoziție de armata. Sunt noile masuri luate de autoritați dupa…