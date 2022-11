VIDEO. Imagini, în premieră, cu distrugerea podului de peste râul Nipru Propagandistii rusi au publicat imagini cu distrugerea unui pod peste raul Nipru, langa CHE Kakhovskaya. Podul Antonovski, singura legatura intre orașul Herson din sudul Ucrainei și malul de est al raului Nipru, controlat de ruși, s-a prabușit, vineri. Nu se știe oficial ce a cauzat prabușirea podului, dar un vlogger rus, propagandist al razboiului, a […] The post VIDEO. Imagini, in premiera, cu distrugerea podului de peste raul Nipru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

