VIDEO Imagini cu primul termoscanner de pe aeroportul Otopeni

Termoscannerul are rolul de a depista pasagerii cu febra, in contextul coronavirusului. Controlul cu termoscannerele ii vizeaza in special pe calatorii care vin din țarile cu un numar crescut de infecții cu noul coronavirus, cum sunt China și Italia.Termoscannerul scaneaza doar termperatura pasagerilor, nu identifica prezenta virusului COVID-19. Un numar de 35 de termoscannere au fost comandate in total, la nivel national, iar valoarea lor este de 2,5 milioane de lei.Dintre cele 35 de termoscannere pe aeroporturi, cinci vor fi montate pe Aeroportul International „Henri Coanda” și cate doua pentru…