VIDEO Ilie Bolojan: "Consiliul Judetean a propus indicatori de performanta primariilor din judet, ca baza pentru alocarile de fonduri"

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un program european, administrațiile locale pot atrage noi fonduri pentru imbunatațirea infrastructurii la nivel local. Este vorba despre Programul “Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile” (FAED) pentru care 59 de primarii din județ sunt eligibile la finanțare, in vederea…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a anuntat, marti, ca va propune consilierilor o reducere de personal, intrucat organigrama actuala a institutiei este mult prea incarcata. Blojan a afirmat ca multe dintre persoanele angajate in institutie nu aveau obiectul muncii. De la 1 decembrie,…

- Președintele Kirgizstanului Sooronbay Jeenbekov se afla in Bișkek și duce tratative cu toate forțele politice pentru a intoarce situația din țara in albia legala, a declarat joi pentru RIA Novosti purtatorul sau de cuvint, Tolgonay Stamalieva. "Președintele e in Bișkek. Personal negociaza cu forțele…

- Ilie Bolojan devine președintele Consiliului Județean Bihor, cu un scor confortabil. De asemenea, la votul politic, PNL obține o majoritate confortabila. Doar PNL și, la distanța mare, UDMR și PSD intra in Consiliul Județean. Aceeași situație ca la Oradea. USR, sub PPMT!

- Candidatii partidelor politice pentru Primariile comunelor Ip, Letca, Lozna, Marca și Meseșenii de Jos: Alianța/Partid/Candidat Membrul alianței care a propus cand. Nume Funcție Localitate/nr circumscriptiei PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR GHILEA IOAN-VASILE CONSILIERI LOCALI IP – 35 PARTIDUL…

- Una dintre prioritațile administrației publice județene este realizarea de noi investiții care sa asigure o calitate sporita vieții cetațenilor, declara președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. „Personal m-am implicat in identificarea unor astfel de soluții și pot exemplifica prin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se declara „impotriva traseismului politic” si sustine ca transferurile pe care PNL este acuzat ca le-a facut de la alte formatiuni politice sunt „accidente” care nu tin de decizia sa, transmite News.ro . „Traseismul politic, din pacate, nu se manifesta numai la noi,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se declara "împotriva traseismului politic” si sustine ca transferurile pe care PNL este acuzat ca le-a facut de la alte formatiuni politice sunt "accidente” care nu tin de decizia sa. "Din cei care au venit, cei mai multi au fost în…