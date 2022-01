Stiri pe aceeasi tema

- Glasgow Rangers a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Livingston, in etapa a XXIII-a a campionatului scotian de fotbal, conform news.ro. Scott Arfield a marcat golul, in minutul 75. Rangers este lider, cu 55 de puncte, patru puncte peste Celtic, de pe locul 2. Livingston…

- International roman Ianis Hagi a suferit o accidentare grava la genunchi intr-un meci disputat de echipa sa, Glasgow Rangers, si nu va mai juca pana la finalul acestui sezon. Mijlocasul s-a accidentat in partida cu Stirling Albion, din turul 4 al Cupei Scotiei, si a parasit terenul schiopatand, fiind…

- Atacantul Ianis Hagi nu va mai juca in acest sezon, dupa ce a fost operat la genunchi, informeaza presa scotiana, citata de news.ro. “Ianis avea nevoie de o operatie. A facut-o ieri si, din pacate, ne va lipsi Ianis in acest sezon. Am vorbit, ieri, cu Ianis, este pozitiv si concentrat pe recuperarea…

- Operat la genunchi dupa ce a suferit o ruptura a ligamentelor, Ianis Hagi a declarat, marti, ca stie ca vor urma momente grele, dar vede în aceste probleme pe care le are o oportunitate de a se descoperi si dezvolta ca persoana si fotbalist."Buna tuturor! Dupa operatia reusita de ieri,…

- Antrenorul echipei Glasgow Rangers, Giovanni van Bronckhorst, a anuntat, marti, ca atacantul Ianis Hagi nu va mai juca in acest sezon, dupa ce a fost operat la genunchi, informeaza presa scotiana, informeaza News.ro. "Ianis avea nevoie de o operatie. A facut-o ieri si, din pacate, ne va lipsi…

- Ianis Hagi a suferit o accidentare importanta (ruptura a ligamentelor) și a fost operat. Internaționalul român va lipsi mai multe luni de pe teren, conform spuselor lui Giovanni van Bronckhorst, antrenorul celor de la Glasgow Rangers. În vârsta de 23 de ani, Ianis a fost operat…

- Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers in remiza, scor 1-1, inregistrata in deplasare, cu Aberdeen, in etapa a 21-a a campionatului Scotiei. Internaționalul roman a fost titular si a marcat in minutul 20. Ianis Hagi a primit un cartonas galben in minutul 6 si a fost inlocuit in minutul 78.…

- Final extraordinar de an: zlatneanul Andrei Marginean, doua goluri in meciuri consecutive pentru ACR Messina! Final de senzație al anului pentru Andrei Marginean, mijlocașul originar din Zlatna. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a marcat in doua randuri, la trei zile distanța, in doua meciuri consecutive,…