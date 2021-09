Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean din Baia Mare, județul Maramureș, s-a trezit cu pubela furata din propria curte. El a decis sa ofere recompensa de 500 de lei, mai mare decat prejudiciul, pentru cel care il identifica pe hoț, noteaza portalul local Baiamare24. Gestul proprietarului este, mai degraba, unul civic, pentru…

- Dominic Fritz, primarul din Timișoara, a dezvaluit ca noaptea urmarește mașinile de gunoi pe strazile din oraș. Edilul se declara nemulțumit de modul in care firmele de salubrizare iși fac treaba deși Primaria platește anual 40 de milioane de lei pentru curațenie. Primarul Dominic Fritz a…

- Muntele de gunoi de la Satu Nou de Jos va ramane pe ”poziții” inca multe vreme. Mai exact pana cand depozitul de la Farcașa va fi finalizat. Conform președintelui CJ Maramureș, Ionel Bogdan, curațarea locului este o obligație a operatorului de salubrizare, insa asta doar cand SMID va fi funcțional.…

- Culmea nesimtirii. Un barbat a fost surprins cum coboara dintr-o masina si arunca mai multi saci cu gunoi intr-o padure. Politia s-a autosesizat cu privire la acest caz, iar in urma investigatiilor, soferul a fost identificat.

- Noaptea trecuta, intr-un local din raionul Orhei s-au tras focuri de arma. Asa s-ar fi incheiat o petrecere, care s-a dat acolo.Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 2:00. Proprietarul localului, la un moment dat, a scos arma si a tras cateva focuri.

- Hoții au dat lovitura, azi noapte, in Timișoara – au furat un Porsche din zona Blașcovici, in jurul orei 4. Proprietarul a reușit sa urmareasca mașina, in valoare de aproape 90.000 euro, cu ajutorul aplicației Porche pana la 04.45 – autoturismul a mers 53 de minute. Apoi hoții au deconectat GPS-ul. Mașina…

- Nereguli pe șantierele din Timișoara. Polițiștii locali au dat, de la inceputul anului, 48 de amenzi firmelor care nu respecta legislația pe șantiere. Saptamana trecuta au gasit pe cineva care incarca deșeuri intr-un autovehicul fara documentele necesare. Proprietarul imobilului și transportatorul au…