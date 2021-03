VIDEO Harry şi Meghan aşteaptă o fetiţă Ducele si ducesa de Sussex, Harry si Meghan, asteapta o fetita, au dezvaluit ei in cursul interviului difuzat duminica pe canalul american CBS, al doilea copil dupa nasterea lui Archie, un baiat, in mai 2019, noteaza Reuters si AFP.



"Sa ai un baiat, apoi o fata, ce putem cere mai mult?", si-a exprimat bucuria printul Harry, care s-a casatorit cu Meghan Markle in 2018.



Cuplul si-a justificat frecvent retragerea si plecarea din Marea Britanie prin dorinta de a scapa de presa britanica, dar a lasat sa se filtreze public si disconfortul in cadrul institutiei regale.



