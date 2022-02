Stiri pe aceeasi tema

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. O analiza Reuters prezinta provocarile si dilemele legate de urmatorii pasi ai Aliantei Nord-Atlantice. Va veni NATO in…

- Presedintele american, Joe Biden, anunțase ca va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni luni la ora 20:00 GMT pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a transmis Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, dar președintele Iohannis nu va participa. In timp ce SUA devin tot mai…

- Rusia ar putea incerca sa ocupe orașul industrial Harkiv daca va intreprinde acțiuni militare in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Washington Post, ca aceasta ”nu va fi doar o ocupație, va fi inceputul unui razboi la scara larga”, relateaza Reuters. Rusia are zeci…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a avertizat vineri ca un conflict militar dintre Rusia și Ucraina ar echivala cu o „încalcare grava” și inacceptabila a pacii regionale, repetând totodata oferta sa de a media. Erdogan a spus ca va vizita Ucraina la începutul lunii februarie…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Președintele a anunțat ca a descoperit o lovitura de stat planuita pentru saptamana viitoare in Ucraina. Volodimir Zelenski a spus in cadrul unei conferințe de presa ca a fost planuit un complot., noteaza Reuters . Președintele a descoperit o lovitura de stat planuita in Ucraina Cu toate acestea, președintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…