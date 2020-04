Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, astazi, Programul activitatilor de reintegrare a tarii pentru anul 2020. Acesta prevede alocarea unei sume totale de 15 milioane de lei in anul curent, pentru implementarea a 42 de proiecte de modernizare și dezvoltare a instituțiilor din sistemul educațional, dar și in domeniul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca administratia si guvernul s-au miscat cu "o viteza foarte mare" in privinta operationalizarii facilitatilor acordate angajatilor si angajatorilor afectati de efectele pandemiei de COVID-19. "Cunosc masurile care s-au luat in tarile europene, ritmul…

- Agricultorii romani sunt afectați de seceta si au nevoie de o decizie politica pentru a nu ajunge la faliment. Potrivit datelor prezentate de ministrul Agriculturii , Adrian Oros , nu mai puțin de 3 milioane hectare de culturi ar fi compromise. „Din pacate, peste consecințele pandemiei se suprapune…

- Peste 10 milioane de salariati din sectorul privat francez, provenind de la 820.000 de companii, beneficiaza in prezent de schema de somaj partial pusa la punct de Guvernul de la Paris in cadrul masurilor destinate sa ajute companiile sa faca fata impactului crizei coronavirusului, a declarat miercuri…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca masura privind trimiterea bugetarilor in somaj tehnic pentru 15 zile in perioada starii de urgenta aduce o economie la buget intre 1,2 si 1,5 miliarde de lei. "Este exact ceea ce am anuntat public, cred ca trebuie sa fim solidari, cred ca trebuie sa impartim greutatile…

- „In luna martie s-a exportat 700.000 de tone. Procedura de eliberare a avizului fito-sanitar era una pe genunchi, in 24 de ore. Am refacut toata procedura prin Ordin de Ministru si am facut, bineinteles, si apel la traderi si la marii fermieri sa inceteze cu aceasta activitate", a declarat ministrul…

- Guvernul elvetian lucreaza la mai multe scenarii pentru relaxarea masurilor de izolare, a anuntat marti presedintele Elvetiei, Simonetta Sommaruga, citata de Reuters.'Diferite departamente lucreaza la diferite scenarii de relaxare a masurilor', a spus ea, precizand ca decizia va fi luata de…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va asigura o finantare suplimentara de 37,5 milioane de euro alocate cercetarii de urgenta pentru dezvoltarea de vaccinuri, tratamente si metode de diagnostic pentru Covid-19, selectand 17 proiecte in domeniu, informeaza un comunicat al executivului comunitar,…