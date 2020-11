VIDEO Grammy Awards 2021: Beyonce a primit cele mai multe nominalizări Cantareata pop Beyonce a primit marti cele mai multe nominalizari la editia din 2021 a premiilor Grammy, cele mai prestigioase recompense din industria muzicala americana, si va concura la noua categorii de trofee, inclusiv la categoriile "inregistrarea anului" si "cantecul anului", informeaza AFP si Reuters.



In varsta de 39 de ani si avand deja in palmares 24 de premii Grammy, cantareata Beyonce, al carei album "Black Parade" a fost lansat in acest an in timpul protestelor organizate in lumea intreaga pentru a denunta inegalitatile rasiale, devanseaza in clasamentul artistilor nominalizati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

