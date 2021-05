VIDEO: Google a prezentat cum va arăta noul Android 12. Schimbări radicale de design și noi opțiuni de confidențialitate ​Google a prezentat la conferința dezvoltatorilor Google I/O cum va arata noua versiune a sistemului de operare Android care va aduce mai multe schimbari legate de design, dar și de gestionare a opțiunilor de confidențialitate, de lucru de acasa și de shopping online. Android 12 va ajunge mai intai pe telefoanele Pixel și apoi pe celelalte modele, […] Citește VIDEO: Google a prezentat cum va arata noul Android 12. Schimbari radicale de design și noi opțiuni de confidențialitate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

