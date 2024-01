Stiri pe aceeasi tema

- Celebritațile cel mai bine imbracate au furat lumina reflectoarelor, seara trecuta in Los Angeles, la Globurilor de Aur 2024. Covorul roșu din acest an a prezentat o gama uimitoare de alegeri de moda care au lasat o impresie de durata asupra participanților și a telespectatorilor deopotriva. Pe masura…

- “Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2024, decernate duminica la Beverly Hills. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie, iar Cillian Murphy si Robert Downey Jr. au primit trofeele pentru rolurile de interpretare in lungmetraj.

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…

- Blockbusterul estival "Barbie" s-a clasat luni in fruntea listei cu productii candidate la Globurile de Aur de la Hollywood, cu noua nominalizari, depasind cele opt nominalizari pentru drama istorica "Oppenheimer", transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Inca 26 de cetațeni romani vor fi evacuați, marți, din Fașia Gaza, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In aceasta dimineața, 86 de romani au ajuns in țara, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM. Pana in prezent, 220 de cetateni romani si membri de familie ai…

- Atacul de saptamana trecuta al Hamas asupra Israelului s-a soldat cu moartea a peste 1.300 de oameni. AFP a adunat informații despre numarul strainilor uciși sau disparuți. Peste 100 de straini au fost confirmați morți. Mulți dintre ei dețineau și cetațenie israeliana. AFP a intocmit o lista cu peste…