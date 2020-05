Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova si Bulgaria, Gilda Lazar, atrage atentia ca la urmatoarea modificare a accizei sau a cadrului de reglementare in domeniul tutunului, cei din industrie doresc sa fie "parteneri de dialog, nu pedepsitii de serviciu", asa cum au fost…

- „Ceea ce ne dorim in noua economie este predictibilitatea cadrului legislativ și fiscal. La urmatoarea modificare a accizei, sau a cadrului de reglementare, vrem sa fim parteneri de dialog, nu pedepsiții de serviciu, așa cum am fost intotdeauna”, a declarat Gilda Lazar, Director Corporate Affairs &…

- CIADO Romania, in urma unei analize complexe a fenomenului COVID 19, sub aspectul prevenirii, informarii si reducerii riscurilor, emite urmatorul punct de vedere. Amplificarea fricii in randul populatiei fata de infectarile cu COVID-19 si-a avut rolul sau. Pe fond. Aceasta tactica si-a demonstrat utilitatea.…

- Sute de șefi ai instituțiilor publice centrale (ministere, agenții) și locale (primarii, consilii județene) continua sa iși cheme la serviciu angajații in proporție de 100% sau 50%, in ciuda faptului ca decretul pentru instituirea starii de urgența da posibilitatea lucrului de acasa pentru funcționarii…

- Masurile adoptate pentru limitarea raspandirii coronavirusului in Romania se regasesc atat in decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind starea de urgența, cat și cele deja adoptate de Guvern, gradual, pana luni. Acestea includ reguli pe care trebuie sa le respecte locuitorii, pentru a depași…