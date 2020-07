Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puteți vedea Lefkada, Muntele Olimp sau alt einunații ale Greciei daac nu aveți „la purtator” rezultatul testului „negativ” de Covid-19. Ministerul Sanatații a facut publica lista centrelor din Romania unde se fac teste Covid. In Timiș sunt șapte astfel de centre, iar ele va sunt prezentate…

- In prima parte a acestui material, am prezentat opiniile unor medici de peste Prut, inclusiv a lui Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și a lui Gheorghe Borcean, președinte al Colegiului Medicilor din Romania, care dadeau de ințeles ca marea majoritate a persoanelor decedate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a emis ordinul cu prevederile referitoare la reluarea activitatii spitalelor, documentul fiind publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial. Se pot relua internarile si interventiile chirurgicale programate, dar si activitatea in ambulatorii. De asemenea, Ministerul…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus au scazut in Romania, in ultimele zile, insa trendul descendent poate sa se schimbe oricand, potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat. Ba mai mult, oamenii sunt curioși daca infecția cu noul coronavirus se transmite prin ințepatura de…

- Medicul Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, afirma ca foarte multe dintre decesele anuntate in randul pacientilor cu COVID-19 nu sunt cauzate de infectia cu noul virus, ci de alte boli. Respectivele persoane ar fi murit oricum, iar virusul nu le-a grabit cu nimic sfarsitul. …

- Romania a intrat de la inceputul lunii aprilie in scenariul 4 al epidemiei, care implica transmitere comunitara. Asta inseamna ca oricine poate sa fie infectat, iar pacienții sunt tratați ca atare. Insa noile reguli de funcționare ale sistemului sanitar le pun la colț pe femeile care intra in travaliu…

- Noi decese confirmate de Ministerul Sanatații ca urmare a infectarii cu Covid-19. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean de Urgența Botoșani-Secția Neurologie pentru Accident vascular hemoragic. Recoltat pentru COVID-19 in data de 06.04.2020. Rezultat…

- Decizie de ultima ora la Ministerul Sanatații. Ministrul Nelu Tataru a semnat o dispoziție de ultima ora. Romania se pregateste de un val mare de bolnavi de COVID-19, motiv pentru care numarul spitalelor care vor lupta cu aceasta boala crește la 29, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial…