Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis lanseaza un atac extrem de dur la adresa USR-PLUS, pentru faptul ca a batut palma cu AUR pentru depunerea unei motiuni impotriva Guvernului Citu. Presedintele subliniaza ca USR PLUS „tradeaza vointa cetatenilor”.

- Premierull Florin Citu a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, ca va informa liderii europeni in legatura cu situatia din Romania. „O sa iau legatura cu liderii europeni in legatura cu ceea ce se intampla in Romania. Avem o alianta toxica care se prefigureaza, o alianta cu un partid extremist, un…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu solicita partidelor USR-PLUS și Alianța pentru Unirea Romanilor sa semneze moțiunea depusa de partidul pe care il conduce, dupa ce AUR a depus propria moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu.

- Consilierul parlamentar și purtatorul de cuvânt al AUR, Mircea Gheorgheosu si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine în Parlament si în Alianta pentru Unirea Românilor. Gheorgheosu spune, într-o declarație remisa presi ca "dincolo de legea si libertatea…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Guvernului sa nu faca rectificarea bugetara prin ordonanta de urgenta. Partidul AUR solicita in schimb Guvernului sa vina cu rectificarea bugetara, spre aprobare, in Parlament „La fel ca Legea Bugetului, rectificarea trebuie votata in Parlament, nu aprobata…

- Valul patru al pandemiei este aici. O spun medicii si o arata evolutia numarului de cazuri de la o zi la alta: 271 de noi infectari au fost confirmate in 24 de ore - cel mai mare numar dupa zece saptamani. Problema este ca vaccinarea pare ca nu mai intereseaza pe nimeni.

- Un calator a aratat intr-un clip postat pe Tik Tok, devenit viral, cum noile aparate de aer conditionat din Gara de Nord sunt montate gresit, avand ambele unitati la interior. In replica, Regionala CF Bucuresti a anunțat ca a cerut firmei care a montat aparatele sa monteze unitatea exterioara in afara…

- BUCURESTI, 25 iun – Sputnik, Doina Crainic. Alianța occidentala a bombardat fara mila tara balcanica timp de 78 de zile consecutive, in 1999, campania lasand in urma peste 5.000 de civili morți, provocand, in acelasi timp, o creștere grava a numarului de boli oncologice și facilitand regiunii separatiste…