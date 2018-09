VIDEO Furtuna tropicală Florence ucide cinci persoane, inclusiv un copil, n Carolina de Nord Cel puțin cinci persoane, inclusiv o mama și copilul ei, au murit în Carolina de Nord, pe masura ce furtuna tropicala Florence se deplaseaza încet prin Carolina de Nord si Carolina de Sud, au anuntat autoritatile locale, transmite postul CNN, citat de Mediafax. Dupa ce a ajuns pe uscat ca un uragan de categoria 1, Florence a fost retrogradata la stadiul de furtuna tropicala vineri dupa-amiaza. Doua persoane au murit în Wilmington dupa ce un copac a cazut peste o casa, a anutat Departamentul de Poliție al orașului. "WPD poate confirma primele doua decese în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

