- In aceste zile se colecteaza deșeurile vegetale depozitate pe domeniul public in zona de blocuri din cartierul Tudor, a anunțat vineri, 17 februarie, Biroul de presa al Primariei Municipiului Targu Mureș. "Au fost deja curațate strazile Sarguinței, Moldovei și Brașov, urmeaza strada Vanatorilor și zona…

- Reprezentanții Centrului Medical Nova Vita din Targu Mureș au anunțat vineri, 3 februarie, pe pagina de Facebook a unitații medicale, demararea procedurilor de angajare pe postul de brancardier. "Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] sau [email protected]",…

- Un internaut targumureșean pe nume Vali Borz susține ca vineri, 3 februarie, la orele amiezii, o activitate de toaletare a arborilor din zona strazii Pandurilor nr. 35 din Targu Mureș s-a incheiat cu dispariția misterioasa a unui brad. "A inceput „toaletarea" arborilor in cartierul Tudor. Ieri a fost…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a scris vineri, 27 ianuarie 2023, pe pagina sa de Facebook, un text cu ocazia Zilei Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. "5.500 de evrei din Targu Mureș și inca aproape 2.800 au ajuns, la inceputul lunii mai 1944, in lagarul de la fabrica…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii proiectului "Elaborare PUZ – Modificare zona funcționala, reparcelare terenuri și stabilire reglementari urbanistice pentru construire locuințe individuale, infrastructura…

- Incepand de miercuri, 25 ianuarie 2023, autobuzele electrice circula in Targu Mureș in modul de testare, a anunțat Portik Vilmos, viceprimar al municipiului Targu Mureș. "Vehiculele nu transporta pasageri, cartografiaza specificul traficului din oraș", a scris, pe pagina sa de Facebook, viceprimarul…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, in calitate de achizitor, și Kiss Zoltan, administratorul societații Mossfern SRL Cluj Napoca, in calitate de prestator, au incheiat, in data de 30 decembrie 2022, un contract care are ca obiect realizarea unui "Studiu de Fezabilitate pentru realizarea…

- "Mai multe municipalitați din zona 2 se confrunta cu probleme similare și, din pacate, depindem de ADI Ecolect in aceasta situație, ei fiind responsabili", a anunțat luni, 19 decembrie, pe pagina sa de Facebook, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. Nici PR-ul care a intocmit informarea și…