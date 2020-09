Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in timpul evaluarii lucrarilor de Limba si literatura romana din aceasta sesiune de toamna a Bacalaureatului, profesoarele de Limba si literatura romana au costatat ca exista lucrari cu continut identic sau aproape identic atat la subiectul I – B cat si la subiectul III. "Sesizand ca au in mapa…

- Ziarul Unirea VIDEO| RECORD NEGATIV in Alba, la Bacalaureat: 18 candidați, eliminați pentru frauda in sesiunea de toamna. Un candidat vrea sa conteste decizia in Instanța Un record care nu este de laudat s-a inregistrat in acest an la sesiunea din toamna a Bacalaureatului, unde 18 elevi din județul…

- Ziarul Unirea FRAUDA MASIVA la Bacalaureat: 32 de lucrari identice, la Limba Romana, depistate de profesorii din Alba Iulia La sesiunea de toamna din acest an la Bacalaureat, un numar de 32 de lucrari cu conținut identic au fost depistate de catre corectori, rezultatul fiind eliminarea candidaților…

- Profesorii de la Centrul de evaluare Alba Iulia, care au corectat lucrarile la sesiunea de toamna a bacalaureatului, au constatat ca 32 de lucrari la limba romana ale concurentilor din judetul Mures sunt identice. Cu detalii, prof. Gabriela Galea, purtator de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean…

- La cea de a treia proba scrisa a Examenului național de bacalaureat (sesiunea august- septembrie 2020), proba E).d)- proba la alegere a profilului, desfașurata miercuri, 26 august, in județul Teleorman au participat 359 de candidați din 445 inscriși, 2 candidați au fost eliminați pentru frauda sau tentativa…

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2020 sesiunea de toamna: 8 candidați eliminați pentru tentativa de frauda și 66 de candidați absenți Astazi, 24 august, a inceput sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, pe 25 august este programata proba obligatorie a profilului,…

- Din cei aproape 5.500 de absolvenți de liceu din Prahova inscriși la proba obligatorie a profilului, de miercuri, numai aproximativ 5.300 au incheiat testarea cu bine. ISJ Prahova a anunțat ca, in județ, 4.312 candidați ar fi trebuit sa dea examenul la Matematica, iar 1.156 la istorie. Dintre inscriși,…