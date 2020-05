Croazeta din Cannes, privata in aceasta perioada de participantii la festivalul traditional din sud-estul Frantei, a primit in acest weekend vizita unei vedete neobisnuite, un mistret tanar cu o greutate de cincizeci de kilograme, conform politiei municipale, citata duminica de agentia AFP.



Animalul solitar a fost observat de o patrula, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce se plimba linistit pe faimosul bulevard din Cannes, complet pustiu, vizibil nederanjat de faptul ca era filmat, a declarat pentru AFP Yves Daros, directorul politiei municipale.



Pentru evitarea…