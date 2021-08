Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc duminica la Kabul, la trei zile de la un atentat soldat cu moartea a peste 170 de persoane, printre care 13 militari americani. Potrivit mai multor surse de la fata locului, ar fi fost vorba de fapt de un atac cu racheta.

- Ministerul Afgan al Sanatații a anunțat ca o noua explozie a avut loc duminica langa aeroportul din Kabul, potrivit corespondentului BBC pentru Afganistan. Locația exacta și cauza exploziei nu sunt inca confirmate, dar informațiile și imaginile care circula pe rețelele sociale circula par sa arate ca…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- UPDATE – O explozie a avut loc joi in apropierea aeroportului international din capitala afgana, Kabul, a anuntat secretarul pentru presa al Pentagonului, John Kirby, transmit Reuters si AFP. ”Putem confirma ca a avut loc o explozie in afara aeroportului de la Kabul”, a scris Kirby pe Tweeter. Deocamdata…

- O explozie a avut loc joi in apropiere de aeroportul internațional din Kabul, unde mii de oameni așteapta sa fie evacuați din Afganistan. Informația a fost confirmata de Pentagon, care nu a precizat daca exista victime, potrivit CNN . Un oficial american a afirmat insa ca exista raniți in randul afganilor,…

- O a doua explozie puternica, urmata de focuri de arma automata, a fost auzita marti seara in capitala afgana Kabul, la aproximativ doua ore dupa o deflagratie foarte puternica produsa in apropiere de locuinta ministrului afgan al Apararii, in centrul capitalei, relateaza AFP. Mai multe…

- O explozie puternica urmata de focuri de arma sporadice a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropierea ''Zonei Verzi'', unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade, au anuntat oficiali din politie, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial de securitate, explozia pare sa…

- Capitala afgana Kabul este aparata de acum de un sistem de aparare aeriana anti-racheta, au anuntat duminica autoritatile, care se confrunta cu înaintarea implacabila a insurgentilor talibani, transmite AFP citata de Agerpres. Fortele afgane, care nu mai beneficiaza de sprijinul aerian…