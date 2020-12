VIDEO FOTO Cum arata in acest moment Aeroportul din Brasov. In iunie 2021 va fi primul zbor Amenajarea Aeroportului din Brasov pare sa fi ajuns pe ultima suta de metri. Adrian Vestea, presedintele CJ Brasov, a postat pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini din interiorul terminalului.



Deja biroul check-in, de unde pasagerii ar urma sa primeasca tichetul de imbarcare si cel al Politiei de Frontiera, unde le vor fi controlate documentele, au ajuns la ultimele finisaje.







Cu aceasta ocazie, a lansat si o "dezbatere publica": "Tu unde ai vrea sa zbori pentru prima data de pe Aeroportul International Brasov?" Raspunsurile nu au intarziat sa apara tinand cont… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

