- Legea privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul este neconstituționala, au decis astazi judecatorii CCR, care au admis sesizarea facuta in acest sens de Inalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații susțin ca actul normativ contravine dreptului fundamental la munca garantat de Constituție.…

- In seara de joi, 28 septembrie, la ora 21.16, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de o femeie de 60 de ani din Baia Sprie, despre faptul ca in jurul orei 21:00, in timp ce se afla pe o banca intr-o stație de autobuz, situata pe strada Cloșca, doua persoane necunoscute […]…

- Muzeul Etnografic „Anton Badea" din Reghin invita publicul larg la o inedita lecție de istorie prin intermediul expoziției „Avioane și aviatori in nord-estul Transilvaniei " vernisata sambata, 23 septembrie. "Vinovați" pentru acest demers sunt Georgiu Daniel de la Asociația "Prospectorii Istoriei" și…

- Copiii din municipiul Reghin au avut parte vineri, 22 septembrie, de un moment inedit intitulat „Povești inaripate cu prigorii". Demersul Centrului de Informare și Promovare Turistica Reghin a avut in vedere familiarizarea celor mici, prin intermediul unui atelier de pictura cu privire la prigorii,…

- Fostul prefect al județului Mureș, Mara Toganel, a participat, in weekendul care a trecut, la Targul Bailor Sarate organizat la Ideciu de Jos și la Festivalul de Jocuri Populare "Peștișorul de Argint" organizat la Zau de Campie. "Cand citim sinceritatea și bucuria revederii pe chipurile mureșenilor…

- Primaria și Consiliul Local al comunei Ideciu de Jos organizeaza la sfarșitul acestei saptamani tradiționala manifestare „Targul Bailor Sarate si al Namolului Mineral". Sarbatoarea comunei Ideciu de Jos va monopoliza zilele de sambata și duminica, din care nu vor lipsi cantecul și jocul popular și activitați…

- In acest weekend a avut loc concursul de pescuit pentru copii, "La cele doua lacuri", in Ideciu de Jos. Initiativa organizarii acestor evenimente deosebite pentru copii i-a aparținut lui Stelian Cosmin Camarasan. Iata lista caștigatorilor: La pluta: Locul I Ștefan Ianis-2.090g Locul II Horvath David…