- UPDATE. Fostul ministru USR al sanatații din 2021, Ioana Mihaila, a fost pusa oficial sub acuzare de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor in perioada pandemiei COVID, dupa ce a fost audiata și i s-au explicat acuzațiile, a transmis instituția, vineri, 8 decembrie. Ioana Mihaila, fostul ministru USR…

- Fostul ministru USR al Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat vineri, la sediul DNA, unde i s-au adus la cunoștința acuzațiile din dosarul achiziției de vaccinuri anti-coronavirus:Statele membre erau informate si aveau posibilitatea de a ramane in contract sau de a refuza contractul, iar decizia a fost…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu este audiat, vineri, la DNA, in dosarul achiziției de vaccinuri Anticovid. Voiculescu a venit cu documente in care arata ca nu a semnat niciun contract, ba mai mult, cand luau deciziile de achiziție a milioanelor de doze de vaccinuri, fostul premier Florin…

- Soldatul de rezerva Gal Eisenkot a murit in timpul operațiunii terestre a armatei israeliene in Gaza, potrivit BBC. Acesta este fiul lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Armatei israeliene și ministru in actualul cabinet de urgența, Gadi Eisenkot a aflat de moartea fiului sau in timpul unei…

- Guvernul se pregatește sa-și ia ″in mod necondiționat și irevocabil″ angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct, de la bugetul de stat, cu pana la aproape 50 milioane euro, la subvenționarea dobanzii datorate de Ucraina la rambursarea imprumutului de 18 miliarde euro din partea UE…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Doi agenti de la Politia Santana, judetul Arad, ar fi vizati de perchezitii facute de procurorii DNA, dupa ce ar fi incercat sa ascunda un dosar care vizeaza un proprietar de terenuri agricole. ”Inspectoratul de Politie Judetean Arad sprijina toata activitatile de verificare, derulate de institutiile…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11:00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12:00 politistii sa plece in mars catre Guvern. „Guvernul si Parlamentul ne sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale si profesionale,…