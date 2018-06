Stiri pe aceeasi tema

- Companiile romanesti, IMM-urile in special, au nevoie de un program de sustinere financiara si informala care sa nu mai depinda de vreun premier, de vreun ministru, plecand de la noua ordine geopolitica, a declarat, luni, Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat,…

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, si-a infiintat o fundatie cu numele sau cu care vrea sa finanteze si sa trimita cel putin 10.000 de intreprinderi romanesti pe an catre SUA, prin programul „Smart Start USA”.

- Uniunea Europeana va intenta un proces la Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) impotriva taxelor impuse de SUA pe importurile de oțel și aluminiu din UE, a afirmat joi comisarul european pentru Comerț, Cecilia Malmstrom, intr-un briefing de presa, potrivit Mediafax.„Statele Unite au incercat…

- Acest document s-a și concretizat intr-un eveniment B2B care a avut drept obiectiv promovarea producatorilor romani din industria textila, pe piata germana. Uniunea Naționala a Patronatului Roman (U.N.P.R.) a semnat, recent, la Berlin, un acord de colaborare cu Der Bundesverband mittelstandische…

- Informații incredibile apar din interiorul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, preluat de ministrul Radu Ștefan Oprea, care ii succede in funcție lui Ilan Laufer. Șefa de cabinet a ministrului Oprea, Izabella Moldovan, provoaca nemulțumiri printre angajații ministerului,…

- Marți, a aparut in presa un document intitulat „Planul Comun de Masuri pentru eficientizarea activitații de prevenire și combatere a evaziunii fiscale”, semnat in anul 2012, care instituia activitați de monitorizare și supraveghere asupra unor persoane fizice și societați comerciale care ar fi avut…

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului…