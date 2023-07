Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Sophie și Tudor, elevii de ZECE ai Școlii „Avram Iancu” Alba Iulia, la Evaluarea Naționala 2023: Ce planuri de viitor au cei doi tineri FOTO| Sophie și Tudor, elevii de ZECE ai Școlii „Avram Iancu” Alba Iulia, la Evaluarea Naționala 2023: Ce planuri de viitor au cei doi tineri La Evaluarea Naționala…

- Actorul Dorel Visan si flautistul Ion Bogdan Stefanescu sustin recitalul "Sunt suflet din sufletul neamului meu", miercuri, de la ora 19.00, la Sala mare a Ateneului Roman.Muzica semnata de bine-cunoscutul solist al Filarmonicii "George Enescu" insoteste universul poetic al marilor clasici ai culturii…

- 17-18 iunie| Festivalul National – Concurs de muzica pop pentru tineri și studenți ”Voices”, la Alba Iulia. Invitat special, LORA. Programul evenimentului Festivalul National – Concurs de muzica pop pentru tineri și studenți ”Voices” a ajuns anul acesta la ediția a XI-a, iar faptul ca 2023 este declarat…

- FOTO| Mai mulți tineri din Alba Iulia, surprinși de camerele de supraveghere in timp ce “decoreaza” cu graffiti bunuri aflate pe domeniul public FOTO| Mai mulți tineri din Alba Iulia, surprinși de camerele de supraveghere in timp ce “decoreaza” cu graffiti bunuri aflate pe domeniul public Reprezentații…

- Harmoniac, formația de rock din Alba Iulia pe scena festivalului RebelX. Cel mai mare eveniment pentru rockerii la inceput de drum Rockerii de la Harmoniac, trupa de rock-alternativ formata din mai mulți tineri din Alba Iulia, va concerta la festivalul RebelX. Este un festival care promoveaza formațiile…

- VIDEO REPORTAJ: Nea Luca, antrenorul multor generații de tineri la Alba Iulia. La 89 de ani inca ii inițiaza pe cei mici in fotbal Undeva in cartierul Cetate al municipiului Alba Iulia locuiește cel mai in varsta antrenor de fotbal din județul Alba, omul care a vazut cum pașesc pe iarba terenului zeci…

- Ediția a 46-a a „Simfoniei Lalelelor” va gazdui, in Parcul „Lunca Argeșului”, in zona dintre scena și pavilionul expozițional, gradinile de flori amenajate cu pasiune și creativitate de școlari, preșcolari și cadre didactice din 28 de unitați de invațamant din Pitești. Copii și tineri plini de energie…

- Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia se poate mandri cu elevi model și rezultate excepționale la Olimpiada Naționala de Muzica, desfașurata in perioada 10-14 aprilie 2023, in Alba Iulia. La Olimpiada Naționala de Muzica au participat aproape 400 de copii din toata țara. In comisia de examinare…