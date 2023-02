Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul grupului Wagner Evgheni Prigojin a facut publica luni o inregistrare video cu el insusi in cockpitul unui avion militar in care il provoaca pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la un duel aerian, relateaza Reuters. Inregistrarea a fost facuta publica de serviciul de presa al lui…

- Fondatorul grupului Wagner Evgheni Prigojin a facut publica luni o inregistrare video cu el insusi in cockpitul unui avion militar in care il provoaca pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la un duel aerian, relateaza Reuters. Inregistrarea a fost facuta publica de serviciul de presa al lui…

- Fondatorul grupului Wagner Evgheni Prigojin, numit și „Bucatarul lui Putinn” a facut publica luni, 6 februarie, o inregistrare video cu el insusi in cockpitul unui avion militar in care il provoaca pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la un duel aerian, relateaza Reuters . Inregistrarea a fost…

- Fondatorul grupului Wagner Evgheni Prigojin a facut publica luni o inregistrare video cu el insusi in cockpitul unui avion militar in care il provoaca pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la un duel aerian, potrivit Agerpres.

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- Ucraina insista ca „lupte violente” sunt in curs de desfașurare in Soledar incepand de vineri dupa-amiaza. Diferite unitați ale armatei ucrainene au insistat ca batalia pentru orașul Soledar din estul țarii este in curs de desfașurare, respingand afirmațiile de capturare de catre Ministerul rus al Apararii…

- Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat sambata ca doreste ca fortele sale si armata rusa sa captureze micul oras Bahmut din estul Ucrainei, deoarece acolo sunt „orase subterane”, unde pot sta trupe si tancuri, reateaza Reuters. Efortul rusesc de peste cinci luni de a incerca…

- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.