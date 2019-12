VIDEO. Foc de artificii lansat de pe munte, la Runcu! Peste o mie de persoane au intampinat noul an la poalele muntelui, in satul Biltișoara, comuna Runcu, de unde au admirat un foc impresionant de artificii lansat chiar de pe munte. De cativa ani, autoritatile locale de la Runcu organizeaza momentul festiv de la trecerea dintre ani, oferindul-le cetatenilor si un pahar cu vin fiert. https://www.gorj-domino.ro/wp-content/uploads/2020/01/20200101_000222_001.mp4 Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

