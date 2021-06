Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de ordonanța privind urșii agresivi Foto: Arhiva. Ministrul mediului Tánczos Barna a declarat ca proiectul de ordonanța la care se lucreaza ar permite ca urșii agresivi care ataca pe teritoriul localitaților sa poata fi tranchilizati și relocați sau împușcați…

- Romania este sub ape, dupa ploile din ultimele zile, iar Florin Cițu a decis sa-i convoace pe prefecți la o videoconferința online. Doi oameni au murit, pana acum, luați de viituri, insa numai unul a fost gasit. Alți 12 muncitori sunt izolați intr-o remorca, inca de vineri, și in mare pericol.…

- ”O zi buna sa mai demontez un fake news. Astazi distrug cu date fake news-ul aparut in aceste zile despre inflatie. Astazi, Romania este pe locul sase in UE cu o rata a inflatiei de 2,7%. Am aratat ca avem cele mai bune masuri pentru a avea crestere economica, cea mai rapida revenire economica si am…

- Cristian Ghinea anunta ca autoritatile intentioneaza introducerea unei reforme a taxarii transportului de marfuri pe autostrazi, ca masura care are ca scop scaderea gradului de poluare pe termen lung, in vederea accesarii de fonduri pentru construirea infrastructurii rutiere prin Planul National…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a anuntat, joi seara, ca scandalul provocat dupa uciderea ursului Arthur aduce autoritatile in situatia de a schimba regulile in care se desfasoara partidele de vanatoare. The post Moartea ursului Arthur schimba regulile in Romania, conform unui anunt facut de ministrul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, sustine ca Romania ar vrea relocarea unora dintre exemplarele de urs in alte tari europene, insa sunt state care au eradicat populatia de urs si care nici nu doresc sa primeasca, in padurile lor, ursi din alte parti, pentru ca ar reprezenta un impediment pentru…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat joi seara la Digi24 ca va interzice prin ordin ca impușcarea animalelor din categoria speciilor protejate, precum ursul și lupul, sa fie facuta doar de catre membrii asociațiilor de vanatoare, și nu de catre alți vanatori din exteriorul acestora.De asemenea,…

- Florin Cițu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Pamantului. Premierul spune ca „in Romania putem sa incepem restaurarea naturii, cel puțin prin permiterea exclusiva a proceselor naturale in rezervația Biosferei Delta Dunarii și in celelalte 13 Parcuri Naționale”.