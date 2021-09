Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul PLUS Dan Barna anunta ca ministrii USR PLUS demisioneaza din Cabinetul Florin Citu. Precizarile au fost facute in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Parlamentului, alaturi de toti ministrii si parlamentarii USR PLUS. „Florin Citu a dinamitat constient si perfect responsabil…

- Premierul Florin Citu a anuntat luni, ca va tine sedinta de Guvern de marti chiar in eventualitatea in care ministrii USR PLUS din Executiv vor demisiona. Intrebat de jurnalisti daca va tine...

- Miniștrii USR PLUS vor demisiona, in cursul serii de luni, in urma deciziei liderilor formațiunii Miniștrii USR PLUS vor demisiona, in cursul serii de luni, in urma deciziei liderilor formațiunii Astazi, 6 septembrie, la ora 19.00, miniștrii USR PLUS iși vor prezenta demisiile din Guvern, in urma deciziei…

- Premierul Florin Cîțu - caruia USR-PLUS îi cere insistent demisia - va merge la negocierile din coaliție de vineri seara împreuna cu liderul PNL, Ludovic Orban, cu prim-vicepreședinții partidului și cu secretarul general Robert Sighiartau.Anunțul a fost facut de liderul PNL, Ludovic…

- Premierul Florin Citu a sustinut, miercuri, ca procedurile de avizare pentru Programul National de Investitii "Anghel Saligny" au fost respectate. "Am intrebat Secretariatul General daca procedurile legate de avizare au fost respectate si au fost respectate. (...) Nu s-a adoptat pentru ca aveam un aviz…

- Premierul Florin Cițu va face la ora 14.00 declarații de presa la Palatul Victoria, a anunțat sambata, 14 august, biroul de presa al Guvernului, care nu a precizat insa despre ce va vorbi șeful Executivului.Declarațiile vin in contextul scandalului generat de apariția informațiilor ca Florin Cițu a…

- Premierul Florin Citu a transmis condoleante pentru familiile celor doua victime ale accidentului de munca produs pe santierul de langa Biblioteca Nationala din Bucuresti. Seful Guvernului a adaugat ca se va asigura ca vinovatii in acest caz vor plati. „In primul rand, vreau sa transmit condoleante…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la TVR 1, ca printre masurile de relaxare care vor fi aprobate in ședința din 24 iunie, cu aplicabilitate de la 1 iulie, se numara redeschiderea targurilor si talciocurilor, dar nu și purtatul maștii la birou. „Noi am prezentat deja aceste masuri in Hotararea…