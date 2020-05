VIDEO |Fiul unui poliţist din Olt a murit în accident. Tânărul nu avea permis de conducere și mergea cu viteză Tragedie fara margini intr-o localitate din județul Olt, unde un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident teribil. Tanarul nu avea permis de conducere și este fiul unui ajutor de șef de post din județ. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, scrie ziarul local Gazeta de Sud.Accidentul teribil a avut loc pe 11 mai in comuna Schitu, județul Olt. Tanarul de 22 de ani a luat mașina tatalui sau și a plecat la plimbare la puțin timp dupa miezul nopții. Cel mai probabil din cauza vitezei a lovit un cap de pod, iar la scurt timp masina luand foc. Localnicii s-au speriat din cauza zgomotului puternic… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

