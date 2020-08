Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Bayern Munchen s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, vineri seara, la Lisabona, cu scorul de 8-2 (4-1), echipa FC Barcelona, in sferturile competitiei.Pentru Bayern Munchen au marcat Muller '4, '31, Perisic '22, Gnabry '28, Kimmich '63, Lewandowski '82…

- Partida care parea sa fie cea mai echilibrata din sferturile Champions League a fost un coșmar devenit realitate pentru FC Barcelona. Bayern Munchen a prestat un joc superb la Lisabona, a învins cu 8-2 (4-1 la pauza) și s-a calificat în penultimul act al competiției, în timp ce zilele…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a trecut de Napoli, cu scorul de 3-1 (3-1), sambata seara, pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala ale competitiei. Dupa 1-1 in tur, catalanii au transat calificarea pe teren propriu chiar din primele…

- Dupa ce Real Madrid și Juventus au parasit prematur Champions League (înca din optimi), este rândul Barcelonei sa intre în scena. Returul cu Napoli pornește la general de la 1-1, scor înregistrat în manșa tur. În cealalta confruntare a serii, Bayern Munchen are de…

- Bayern Munchen a bifat eventul in acest an. Gruparea bavareza si-a trecut in palmares a 20-a sa Cupa a Germaniei, dupa ce a invins-o pe Bayer Leverkusen cu scorul de 4-2, sambata seara, in finala desfasurata pe stadionul „Olimpic“ din Berlin, cu portile inchise. Echipa antrenata de Hansi Flick se va…

- Bayern Munchen s-a impus cu 1-0, marți seara, in derbiul disputat pe terenul formației Borussia Dortmund, și s-a apropiat de al optulea titlu consecutiv de campioana al Germaniei. Formația antrenata de Hansi Flick s-a distanțat la șapte puncte in fruntea clasamentului grație reușitei lui Joshua Kimmich,…

- ​Desparțite de patru puncte în ierarhie, Borussia Dortmund și Bayern Munchen se vor întâlni marți în probabil cel mai așteptat meci din actualul sezon din Bundesliga. Cu un succes pe Signal Iduna Park, bavarezii se pot gândi la un nou titlu de campioana. De cealalta parte,…