- Thrillerul „Tenet” al cineastului britanic Christopher Nolan a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de peste 20 de milioane de dolari, iar la nivel global filmul a generat incasari de aproximativ 150 de milioane de dolari pe parcursul a doua weekenduri de la premiera,…

