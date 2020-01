Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 ianuarie 2020, scriitorul Ionel Bandrabur a fost comemorat cu prilejul implinirii a patru ani de la moarte. Evenimentul, organizat de Primaria Orașului Panciu, a avut loc la Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Crucea de Sus, slujba de pomenire fiind oficiata de preotul paroh Daniel…

- Lucasfilm și directorul J. J. Abrams iși unesc forțele inca o data pentru a “conduce” spectatorii printr-o calatorie epica, catre o galaxie foarte indepartata, in capitolul final din saga Skywalker. Aici se vor naște noi legende și va avea loc lupta finala pentru libertate. Vineri, pe 20 decembrie,…

- Andre Rieu invita publicul din toata lumea sa se alature petrecerii sale aniversare! Concertul ,,Andre Rieu: Tanar la 70 de ani” este difuzat pe 4 ianuarie 2020 la Happy Cinema Focșani de la ora 18:00. Maestrul implinește 70 de ani și organizeaza o somptuoasa petrecere aniversara la castelul sau din…

- Ea are o viața haotica. El pare prea bun, prea de pe alta lume… Firile opuse se atrag, dar iubirea face intotdeauna tot ce vrea ea. Filmul “O noua poveste de Craciun” ruleaza acum la Happy Cinema. Kate (Emilia Clarke) bantuie fara sens prin Londra pe fondul colindelor de Craciun, și e toata un manunchi…

- Declarat caștigator in cadrul Festivalului ”Les Films de Cannes”, prin votul publicului, in secțiunea Avanpremierele Toamnei, filmul ”Maria, Regina Romaniei” ajunge, din 8 noiembrie, in cinematografele din toata țara. Pelicula, bazata pe fapte reale, prezinta drumul anevoios, plin de incercari al unei…

- Lungmetrajul „Joker” al Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie „R” din istorie, cu incasari la nivel international care au atins vineri 788,1 milioane de dolari, relateaza agentia Xinhua. Potrivit Hollywood Reporter, filmul thriller a totalizat incasari de 258,6 milioane…

- Focșanenii racordați la ENET nu vor avea probleme cu incalzirea apartamentelor in aceasta iarna. Producatorul de energie termica a municipiului Focșani a caștigat definitiv acțiunea din instanța cu cei de la Engie prin care cerea reluarea furnizarii de gaze. ENET a justificat solicitarea prin statutul…