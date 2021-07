Stiri pe aceeasi tema

- „Miracol”, cel mai nou lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri a fost selecționat in cadrul celei de-a 78-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, cel mai vechi festival de film și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din lume. Este prima participare a unui lungmetraj…

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana regizata…

- Productii premiate anul acesta cu Oscar , debutul regizoral al starului din Stapanul Inelelor, Viggo Mortensen, sau cel mai nou film cu Jude Law intr-un „rol exceptional” vor putea fi vazute, in premiera in Romania, la Cinema Muzeul Taranului, incepand de miercuri, in cadrul celei de-a cincea editii…

- Lungmetrajul, produs de Vivo Film si Rai Cinema Italia in co-productie cu microFILM si Televiziunea Romana in colaborare cu nomada.solo, care a avut avanpremiera nationala in cadrul celei de-a 19-a editii a Festivalului International de Film Transilvania – TIFF, va fi distribuit de microMULTILATERAL,…

- Inca un film romanesc este premiat internațional. Lungmetrajul „Camp de maci” a obținut 3 premii in Serbia și Spania. In secțiunea Fest Focus a Festivalului Internațional de Film din Belgrad a fost declarat cel mai bun film, iar la Festivalul de Film Barcelona a fost recompensat cu cel mai important…