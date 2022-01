Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scazute au dus la inghetul cascadei cu apa termala Toplita din judetul Harghita. Un videoclip care arata fenomenul spectaculos al naturii a ajuns in presa internationala. „Iarna imbraca aceea frumoasa rochie de gheata pentru ca turturii care se formeaza au acele aspecte de stalactite cu…

- O cascada din Romania a ajuns in presa internaționala. Frumusețile meleagurilor noastre sunt acum in vizorul tuturor din lume. Locul deosebit se afla in Harghita și acum face furori in randul celor indragostiți de diverse peisaje ca-n povești. Despre ce cascada este vorba și ce o face atat de speciala?…

- Demisia momentului in PNL. Un liberal se arata revoltat de atitudinea conducerii PNL Argeș, ajungand la concluzia ca cea mai buna soluție este demisia. Totodata, el a lansat un set de acuzații dure la adresa celor care l-au motivat sa plece. Este vorba despre fostul prefect de Arges Emanuel Soare care…

- Municipiul Codlea anunta lansarea proiectului „Crestem in Romania!", cod MySMIS 138433. Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 și este in valoare totala de: 4,776,963.09 lei.

- Manastirile din Bucovina se afla pe lista celor 25 de destinații din lume recomandate de agenția americana de presa Bloomberg pentru 2022. In topul preluat de publicația „Libertatea”, din Romania mai apar satele de la Dunare și cele sasești, din Transilvania, Brașovul și Bucureștiul. Agenția Bloomberg…

- Numeroși membri și simpatizanți AUR au participat, marți, 21 decembrie, la un protest impotriva certificatului COVID la Parlament, care a culminat cu un moment de vandalism, dar și imbranceli intre manifestanți și jandarmi. Cateva sute de protestatari au forțat porțile și au intrat in curtea Parlamentului.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat ca discursul recent al omologului sau rus, Serghei Lavrov, care a spus ca in Romania și Polonia au fost instalate sisteme de aparare impotriva rachetelor care pot fi folosite pentru lovituri ofensive, „este complet eronat”.

- Romania a devenit obiect de studiu in presa internationala, tara noastra fiind prezentata ca un fenomen sociologic si medical in lupta anti-Covid, care merita sa fie analizat de catre specialisti.