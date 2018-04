Stiri pe aceeasi tema

- Ieri am facut din nou senzație! Pe plus ne-au adus in special ponturile oferite din UEFA Champions League și Serie A, caștigatoare in proporție de 100%! Am ivestit pe variantele x2 și gazdele minim 4 cornere in disputa de la Torino, dar și pe un pont 2-4 goluri, perfect pentru intalnirea Sevilla – Bayern…

- Gruparea din Serie A, Internazionale Milano iși pregatește deja campania de transferuri din aceasta vara! Potrivit publicației italiene Gazzetta dello Sport, formația italiana vrea sa ii aduca in vara pe Stefan de Vrij (Lazio) și Kevin Strootman (AS Roma). De Vrij, 26 de ani, iși termina contractul…

- Serie A va avea din sezonul viitor o etapa programata in a doua zi de Craciun. Anunțul a fost facut de președintele Comitetului Olimpic Italian, Giovanni Malago, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Milano, in care a anunțat calendarul de desfașurare a etapelor din sezonul viitor al Serie…

- Folosit in prezent in Serie A si Bundesliga, sistemul video ar putea fi utilizat la Cupa Mondiala din Rusia, din aceasta vara. Ceferin a facut acest anunt in cadrul Congresului UEFA de la Bratislava. "Nu vom folosi acest sistem sezonul viitor in Liga Campionilor. Nu sunt impotriva acestuia, dar eu consider…

- Juventus s-a impus in deplasarea de la Torino, scor 1-0, și a urcat momentan pe prima poziție a clasamentului din Seria A. Vezi aici reușita lui Alex Sandro! Juventus a caștigat inca un episod din Derby della Mole. Trupa antrenata de Allegri a trecut peste egalul din Champions League de marți, scor…

- Sulley Muntari, castigator al Ligii Campionilor cu Inter Milano, in 2010, este aproape de formatia Deportivo La Coruna. Ghanezul va da probe de joc la echipa care acum e condusa de fostul sau coleg de la Milan, Clarence Seedorf. Ajuns la 33 de ani, Muntari a evoluat ultima oara la Pescara, in Serie…

- Clubul de fotbal Real Madrid este pregatit sa-l transfere pe atacantul argentinian Mauro Icardi (Inter Milano) si sa achite clauza de reziliere de 110 milioane de euro, sustine ziarul italian „Corriere dello Sport”. Icardi, 24 de ani, este unul dintre cei mai in forma atacanti din acest sezon in Europa,…

