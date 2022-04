CS Universitatea Craiova a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, pe Farul Constanta, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. Formația olteana a deschis scorul in minutul 15, prin Markovic. Acesta a inscris cu o lovitura de cap. In minutul 37 Baiaram a dus scorul la 2-0 pentru oaspeți. In prelungirile primei reprize, Markovic a stabilit scorul final. In primul minut al prelungirilor, Adi Petre a primit direct cartonașul roșu dupa o intrare dura la Pigliacelli. In urma acestui rezultat, CS Universitatea Craiova ocupa locul 3, in timp ce formația din orașul de…