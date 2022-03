Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul ucrainean, supranumit "Fantoma din Kiev" a fost ucis intr-o lupta aeriana. Pentru eroismul sau, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, l-a decorat post mortem cu Steaua de Aur.Inca de la inceputul razboului din Ucraina, "Fantoma din Kiev" s-a remarcat. Pilotul ucrainean a reușit sa doboare…

- Rusia considera ca si-a indeplinit ”cu succes” toate obiectivele stabilite in prima zi a invaziei Ucranei, unde bombardamente si confruntari armate s-au soldat cu aproape 140 de morti, potrivit autoritatilor ucraiene, relateaza AFP. ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari a facut o radiografie a ceea ce a fost noaptea trecuta in Ucraina. El spune: „Ucrainenii au avut o noapte alba. Cei care au avut șansa, au coborat la metrou, acest adapost antiaerian devenit arhiplin. Pozele sunt ravașitoare. Sunt copii, sunt animale care au stat toata noaptea…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt intr-o inferioritate numerica majora fata de cele ale Rusiei. Cu toate astea, experti militari cred ca ele vor fi capabile sa opuna o rezistenta considerabila si provoace daune grave inamicului, noteaza Reuters intr-o analiza difuzata joi.

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Ucrainenii de rand, civilii, se grabesc sa paraseasca tara. Sau, cel putin, Kievul. Oamenii au lasat in urma marile orașe, care ar putea deveni zone razboi. Coloane de mașini incearca sa paraseasca Kiev-ul, in aceasta dimineața, dupa ce Rusia a pornit atacul asupra Ucrainei.…

- ”Adoptarea acestei legi este in interesul statului și al societații”, spun autorii proiectului de lege in expunerea de motive, adaugand ca legea este necesara din cauza amenințarilor și pericolelor actuale la adresa cetațenilor Ucrainei. In plus de asta, Parlamentul de la Kiev a mai aprobat o lista…

- Riscurile pentru securitatea europeana sunt inca critice, a transmis joi președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe Twitter, care a lansat un apel la unitate și coordonare in UE, in contextul rizei de la granițele Ucrainei, relateaza Agerpres. „Riscurile pentru securitatea europeana sunt inca critice.…

- Ministerul Apararii al Canadei iși trimite forțele speciale in Ucraina, in contextul conflictelor cu Rusia. Potrivit Global News, canadienii se tem de agravarea situației, iar pentru a susține partea ucraineana, au trimis mai mulți soldați. Astfel, principala misiune a forțelor speciale -…